У держбюджеті є кошти для повернення виплат військовим, - нардепи

Додаткові 30 тисяч гривень на місяць військовим можна повернути, якщо закрити всі "тіньові схеми" з гральним бізнесом, незаконним обігом цигарок та через перерозподіл дорожнього фонду та ліквідації наслідків війни.

Про це LB.ua розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Робочою групою Верховної Ради був напрацьований законопроєкт про виплати військовим №9342 (на початку липня парламент планує ухвалити закон в цілому)... Він передбачає додаткові виплати строковикам та доплати пораненим у розмірі 6000 грн/ місяць. Для курсантів винагороду — 2350 грн/місяць. І додаткову винагороду інструкторам. Що стосується виплат додаткових 30 тисяч грн, то в законопроєкті №9342 банально залишили статус-кво «на визначення Кабміну», тобто для краси додали текст, який нічого не змінює", - наголосив нардеп.

Він підкреслив, що для повернення військовим додаткових 30 тисяч грн необхідно збільшити бюджетні видатки на суму понад 71 млрд грн.

"Якщо наша задача на внутрішніх ресурсах знайти 71 млрд грн до кінця року. Що треба робити? Знову ж, найпростіший спосіб. У Бюджеті 2023 року є гроші на «фонд ліквідації наслідків війни», у ньому як раз є 72 млрд грн. Нещодавно були прийняті зміни.., коли у разі екстреної необхідності, гроші з цього Фонду можна брати на військові потреби. Ось ця необхідність і настала".

Також понад 50 млрд є у "Дорожньому фонді".

"Дороги не побудуємо (але тут як раз можна просити міжнародну допомогу), а на виплати майже вистачить. І найбільш складний варіант — це боротьба з тіньовими потоками та корупцією… В цілому потенціал від закриття всіх схем лише по гральному бізнесу — це +20 млрд грн в рік. У комбінації з Дорожнім фондом ми вже знайшли понад 70 млрд на виплати військовим", - пояснив Железняк.

Плюс - головна «діра» Бюджету – Митниця.

"За минулий рік тільки офіційно Митниця втратила через неефективність та корупцію понад 120 млрд грн", - зазначив нардеп.

Член Комітету ВРУ з питань бюджету, нардеп фракції «"Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також вважає, що необхідні кошти для повернення додаткових виплат насправді є в бюджеті.

"Є такі варіанти, де можна перерозподілити все, або більшу частину. Наприклад, дорожній фонд. Звідти можна вивільнити 75% коштів, а це 51 млрд 136 млн грн… «Єдиний марафон». У цьому році видатки на нього збільшились на 1 млрд 666 млн гривень. Пропоную припинити фінансування марафону та російськомовного каналу Freedom, а всі кошти відправити на ЗСУ. Це вийде — 3,439 млрд грн. Прокуратура та ДБР. У цьому році було збільшене фінансування на 731 млн, ДБР на 379 млн. Ці кошти також можна вивільнити. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії становить 35,5 млрд гривень. Думаю, перед тим, як ліквідовувати наслідки агресії, її треба зупинити. Бо тоді це буде як боротьба з вітряками", - пропонує депутат.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Чи повернуть військовим додаткові виплати?".