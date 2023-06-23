Головне за ніч та ранок. П'ятниця, 23 червня

Нічна повітряна атака, понад 30 бойових зіткнень на сході, наступальні операції Збройних Сил, втрати окупантів, загибель "Титану" в Атлантиці.

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, які випустив ворог, були знищені протиповітряною обороною. Більшість – на Хмельниччині. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Захисники неба також знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де впродовж доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Минулої доби противник завдав зокрема 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу противника та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв'язку противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 23 червня, Збройні сили ліквідували близько 680 російських окупантів, 4 танки та 3 засоби ППО. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на війні з Україною близько 223 330 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уранці 23 червня Збройні сили ліквідували ще один ворожий вертоліт Ка-52 у Донецькій області, повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук.

Нагадаємо, вчора по обіді українські військові збили російський вертоліт Мі-24.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка-Роботине та Мала Токмачка-Новофедорівка мали частковий успіх, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. "Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ, на Оріхівському напрямку застосовує резерви", – зазначив Ковальов.

Росіяни намагалися відновити втрачене положення.

Докладніше – в новині.

Росія здійснює мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС, що становить безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції.

“Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ”, - йдеться в заяві МЗС України.

Також українські дипломати наполягають на визнанні Росії державою-терористом та необхідності забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії.

“Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини”, - підкреслює МЗС.

Крім того, Україна чекає оцінки злочинних дій Росії Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

В Атлантиці знайшли уламки субмарини, що з пʼятьма туристами на борту мала спуститися до затонулого понад 100 років тому "Титаніка". Причиною катастрофи був вибух, внаслідок чого всі пʼятеро людей загинули, пишуть CNN та Deutsche Welle.

Підводний човен, названий "Титаном", вирушив у подорож вранці неділі та втратив звʼязок із кораблем-базою "Полярний принц" через 45 хвилин.

Берегова охорона США повідомила, що хвостовий конус субмарини та інші уламки знайшли на відстані близько 1600 футів (488 м) від носової частини "Титаніка", що лежить на глибині 13 000 футів (3,9 км) у північній частині океану.

"Поле уламків тут відповідає катастрофічній імплозії транспортного засобу", – сказав на пресконференції контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер.

Подробиці – в нашій новині.

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