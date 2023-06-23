Цієї ночі сили ППО збили ворожий “Шахед” у небі над Дніпропетровщиною

Уночі 23 червня сили ППО збили ворожий “Шахед” над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі на рахунку військових з ПвК "Схід " – один збитий над областю безпілотник. Наші захисники знищили "Shahed-136". Як завжди – чудова робота. Дякую”, – написав він.

Інших атак на регіон не зафіксовано. Усюди було тихо.

Нагадаємо, вночі 22 червня росіяни завдали ударів по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Внаслідок атак були пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, гаражі, автомобілі, газопровід, водогін та лінії електропередачі.