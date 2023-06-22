Резніков провів розмову із турецьким колегою

Сьогодні, 22 червня, міністр оборони України Олексій Резніков провів змістовну розмову з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“У цей важкий час, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Республіці Туреччина за гуманітарну допомогу. Ми вдячні Туреччині за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі”, - написав Резніков.

Він також наголосив, що Україна з нетерпінням чекає подальшого розвитку стратегічного партнерства та зміцнення співпраці з метою відновлення регіональної безпеки та стабільності.

Had a meaningful call with the Minister of National Defence of 🇹🇷 General Yaşar Güler.

In these difficult times when Ukraine is confronting russian aggression, we are grateful to the Republic of Türkiye for humanitarian assistance.

We are grateful for Türkiye's leadership in… pic.twitter.com/TUTtMdxC7b — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 22, 2023

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.