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Більше 20 разів за день росіяни обстрілювали Сумщину

Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення.

Більше 20 разів за день росіяни обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 червня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Ворожбянська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, було зафіксовано 147 вибухів. 

Внаслідок обстрілу з артилерії Хотінської громади були пошкоджені чотири житлових будинки в с. Писарівка.

По Шалигинській громаді завдали ударів з артилерії, уламкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Також було пошкоджено водонапірну вежу  та житловий будинок. Крім того, БпЛА росіян скинув один ВОГ. 

Також із артилерії обстріляли Ворожбянську громаду, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків та лінію електропостачання. Краснопільську, Миропільську, Новослобідську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів, Юнаківську - з артилерії та мінометів, а Білопільську - з мінометів та АГС.

Нагадаємо, Росія почала використовувати для ракетних обстрілів України новий аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ).

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