Внаслідок підриву Каховської ГЕС на півдні України може загинути значна частина лісів

Також можна говорити про втрату біорізноманіття в лісах і в суміжних ландшафтах.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС підтоплені чисельні лісові масиви. Це призведе як до короткострокових, так і до довгострокові наслідків.

Про це повідомляє пресслужба ДП “Ліси України”.

Зокрема, внаслідок браку кисню може початись загнивання коренів і загибель дерев, погіршення стану дерев внаслідок масового ураження хворобами та шкідниками.

Також затоплення загрожує деградацією якості ґрунту та зниженням його родючості, прогнозується поширення ерозійних процесів.

“Вже можна говорити про втрату біорізноманіття в лісах і в суміжних ландшафтах. У наслідок підтоплення, скоріш за все, загине частина березових і дубових лісів, у тому числі і одні з найбільших дубів-велетнів Херсонщини, що ростуть у Збур’ївському лісництві неподалік від берега Дніпра. Хвойні також мають мало шансів, адже ми спостерігаємо тривале перебування дерев у воді та вологому ґрунті”, - повідомили в державному підприємстві.

Зазначається, що при підтопленні тривалістю до 10 днів гине до 30% лісових насаджень, а при тривалому підтоплені (від 10 до 20 днів) ймовірність загибелі становить до 70%.

Крім того, через значне підняття рівня ґрунтових вод в усьому південному регіоні України можуть остаточно зникнути як залишки природних лісів (літописна Гілея), так і створені в минулому столітті штучні ліси на дніпровських пісках.

Внаслідок дій росіян шансів на виживання не було у більшості тварин, які населяли лісові масиви Херсонщини.

Зокрема, у Херсонській області постраждали мисливські угіддя загальною площею 27, 5 тис. гектарів.

В свою чергу, за рік почнуться довгострокові наслідки затоплення. Серед них - посилення опустелювання та всихання насаджень у зв’язку із зниженням рівня ґрунтових вод. Не виключено і підвищення пожежної небезпеки у зв’язку із зниженням рівня ґрунтових вод у хвойних насадженнях.

У “Лісах України” нагадали, що внаслідок російського екоциду на Херсонщині залило водою 55 тис. га лісів, з яких 47 тис. га – це окуповані території. Також на Миколаївщині повінь накрила майже 3 тис. гектарів лісових насаджень.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відступила від берегів водосховища на 1300-1600 метрів.