Рух ЗСУ на фронті повільніший, ніж очікувалося, через замінування територій, – Зеленський про контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині контрнаступ українських військ просувається повільніше, ніж хотілося б, але в якийсь момент він стане стрімким.

Про це президент заявив в інтерв'ю ВВС.

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі... Хотілося б робити більшими кроки, вони трішки менші, але ви знаєте: хто бореться – поборе, і хто стукає у двері – тому відкриють. У будь-якому випадку ми впевнені в успіху контрнаступальних дій", – сказав президент.

За його словами, рух сил оборони на фронті повільніший, ніж хотілося б, оскільки окупанти замінували 200 тис. кв. км території.

"Восени в нас були відповідні контрнаступальні дії, і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут", – пообіцяв Зеленський.

Він додав, що деякі партнери України очікують від контрнаступу, що він відбудеться, "як у голлівудському кіно", але це не так.

"Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал, а у фіналі буде перемога... Дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас – коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. А на вагах життя людей. Від думки будь-якої держави або намагань тиснути, при всій повазі, не буде нічого залежати. Ми будемо просуватися на полі бою так, як нам здається правильним", – наголосив президент.

На коментар журналіста, що РФ робить усе, що може, щоб зупинити цей наступ, Зеленський нагадав, що Росія щодня здійснює страшні трагедії на українській землі, і готова вчиняти аж природні катастрофи, як засвідчив підрив Каховської ГЕС.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а, навпаки, розлютять людей", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не є знаковим для наступального потенціалу Києва. Українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, попри початкові невдачі.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.