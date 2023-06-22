​Бюджетний комітет пропонує спрямувати додатково 2 млрд гривень на ЗСУ, – Підласа

Ці кошти мають бути витрачені на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Бюджетний комітет на своєму засіданні 22 червня повторно розглянув і рекомендував до другого читання законопроєкт № 9165 щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку. В оновленій редакції пропонується переспрямувати 2 млрд гривень з цього фонду на підвищення обороноздатності.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

“Зваживши на те, що Верховна Рада досі не ухвалила законопроєкт 9165 в цілому через велику кількість поправок, а до кінця року залишається замало часу для повноцінної реалізації регіональних інфраструктурних проектів, ми внесли пропозицію щодо спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на потреби Збройних Сил України, а саме на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання”, – зазначила депутатка.

Вона додала, що вважає доцільним акумулювати всі можливі ресурси для відсічі збройної агресії РФ. Водночас, для потреб відбудови у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії залишається 38,3 млрд гривень.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 000 гривень і 100 000 гривень. 30 тисяч отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 гривень до 20 100.

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 000 гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менеджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного.

На засіданні 30 травня ВР зробила перший крок для збільшення виплат військовим, ухваливши за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану № 9342.

За словами першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, додаткові 30 тисяч гривень на місяць військовим можна повернути, якщо закрити всі "тіньові схеми" з гральним бізнесом, незаконним обігом цигарок та через перерозподіл дорожнього фонду та ліквідації наслідків війни.