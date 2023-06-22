Сьогодні, 22 червня, центр Миколаєва залишився без світла через аварію.
Про це повідомило "Миколаївобленерго".
"Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію в енергосистемі. Відключення застосовувались за розпорядженням НЕК Укренерго.
Зазначимо, ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.