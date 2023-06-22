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Центр Миколаєва залишився без світла через аварію

Енергетики вже працюють над усуненням несправностей.

Центр Миколаєва залишився без світла через аварію
Ілюстративне фото

Сьогодні, 22 червня, центр Миколаєва залишився без світла через аварію.

Про це повідомило "Миколаївобленерго". 

"Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію в енергосистемі. Відключення застосовувались за розпорядженням НЕК Укренерго.

Зазначимо, ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

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