Енергетики вже працюють над усуненням несправностей.

Сьогодні, 22 червня, центр Миколаєва залишився без світла через аварію.

Про це повідомило "Миколаївобленерго".

"Маємо аварійну ситуацію в обласному центрі. Середмістя Миколаєва наразі без електроживлення. Бригада вже працює", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію в енергосистемі. Відключення застосовувались за розпорядженням НЕК Укренерго.

Зазначимо, ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.