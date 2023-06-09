ГоловнаСуспільствоВійна

ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС

Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Компанія ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що вся система зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, та забезпечити достатній рівень балансуючих потужностей за рахунок ТЕС.

Він зазначив, що станції забезпечують додаткову генерацію, щоб споживачі не мали відключень. Найбільше відключень – у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом потужностей.

Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала перехоплення, згідно з яким Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: “Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies