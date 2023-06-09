Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

Компанія ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що вся система зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, та забезпечити достатній рівень балансуючих потужностей за рахунок ТЕС.

Він зазначив, що станції забезпечують додаткову генерацію, щоб споживачі не мали відключень. Найбільше відключень – у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом потужностей.

Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала перехоплення, згідно з яким Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: “Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували”.