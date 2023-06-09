За минулу добу рівень води у Каховському водосховищі знизився на метр

Від ранку 6 червня він впав на 4,7 метра.

За 8 червня рівень води в Каховському водосховищі знизився ще на метр до 11,74 м. Він продовжує знижуватися.

Про це повідомляє у Telegram Укргідроенерго.

Станом на 08:00 п’ятниці рівень води Каховського водосховища становить 11,74 м. Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Крім того, під водою вже опинилася земляна вставка між шлюзом і станцією, і вона продовжує руйнуватись.

Гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після спрацювання Каховського водосховища.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня на правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35. За ніч вода впала на 20 сантиметрів. За попередньою інформацією затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. Евакуювали 2 352 людини та близько 550 тварин.