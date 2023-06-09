США можуть уже сьогодні оголосити новий оборонний пакет для України на $2 млрд, – Bloomberg

Міністерство оборони США може вже сьогодні оголосити довготерміновий пакет озброєння для протиповітряної оборони України. Його вартість оцінюється приблизно в 2 млрд доларів, пише Bloomberg із посиланням на посадовців адміністрації президента.

Кошти, які будуть виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk і двох типів передових ракет ППО Patriot.

Це – Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp. Виробник заявляє, що вона "забезпечує покращену здатність ураження тактичних балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника на додаток до ракети PAC-3".

Ініціатива USAI спиратиметься на попередні зусилля з надання допомоги українській ППО проти російського вторгнення. Програма оплачує контракти з термінами поставки через кілька місяців або навіть років, щоб забезпечити довгострокові потреби України в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

У листопаді минулого року США оголосили, що постачатимуть системи Hawk із власних запасів, але вони повинні були бути відремонтовані за кошти USAI.

За даними Defence Express, PAC-3 – той тип ракет, які Україна вже отримувала на озброєння і завдяки яким успішно відбила атаку гіперзвукових ракет "Кинджал".

Ракети PAC-3 CRI є попередниками найсучасніших ракет для "Патріотів". Працюють за технологією Hit-to-kill, коли ракета ППО на великій швидкості влучає в балістичну ракету і гарантовано знищує її бойову частину.

GEM-T – це ракети з удосконаленим наведенням.

Hawk Україна вперше отримала на початку грудні 2022 року. Їх передала Іспанія. Це установки виробництва Raytheon Technologies, оснащені ракетами середньої дальності.6

Комплекс має зенітну батарею, зазвичай, з двома вогневими підрозділами по три пускові установки кожен, пояснювали в "Армія Inform". На кожній установці – по три зенітні ракети МІМ-23. Пускові установки можуть бути і самохідними, і причіпними.