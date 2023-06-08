Нідерланди надсилають гуманітарну допомогу Україні для ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС

Нідерланди скерують допомогу та рятувальне обладнання до тих регіонів України, які постраждали від руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це йдеться на сайті МЗС Нідерландів.

"На даний момент це близько 20 човнів, понад 15 водяних насосів, понад 180 рятувальних жилетів, наданих голландським водним управлінням. Крім того, Національна рятувальна бригада постачає не менше 12 рятувальних шлюпок", - повідомили у міністерстві.

Допомога надійде до України у найкоротші терміни, зазначили в МЗС. Інші міністерства та відомства все ще працюють над транспортуванням гуманітарних вантажів.

За попередньою оцінкою, для фінансування допомоги необхідно щонайменше 500 000 євро.

Нагадаємо, Польща передала Україні допомогу для ліквідації наслідків затоплення Херсонщини.

Нині на засіданні Комісії НАТО-Україна посли країн Альянсу та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розглянули питання про руйнування росіянами греблі Каховської ГЕС. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників оперативно надати підтримку.