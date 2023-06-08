У французьких Альпах унаслідок різанини постраждало шестеро малолітніх дітей

Шестеро дітей і дорослий постраждали унаслідок нападу з ножем у парку містечка Аннесі у французьких Альпах.

Про це пише The Guardian.

Щонайменше троє постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані.

“Приблизно о 09:45 чоловік, озброєний ножем, зайшов на дитячий майданчик біля знаменитого міського озера та напав на групу дітей віком близько трьох років, коли вони гралися”, − повідомили AFP джерело у службі безпеки та місцевий чиновник.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав у Twitter, що підозрюваного оперативно затримали.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Французька радіостанція France Info повідомила, що чоловікові було 32 роки, він мав при собі сирійські документи, що посвідчують особу, і був шукачем притулку.

Прем’єр-міністерка Елізабет Борн прибула на місце події.

Нагадаємо, у березні двоє людей загинули і ще кілька отримали поранення унаслідок ножового нападу в ісламському центрі у Лісабоні.