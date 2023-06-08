Австралія заборонить свастиску і символи СС через зростання активності ультраправих

Заборона на нацистське вітання до федерального закону додаватися не буде, це є питанням штатів.

Парламент Австралії розгляне законопроєкт про заборону публічної демонстрації та продаж нацистських символів ненависті через зростання активності ультраправих у країні.

Про це пише Reuters.

Свастика, один із найбільш впізнаваних символів нацистської пропаганди, і символи СС, воєнізованого крила нацистської партії, будуть заборонені для використання на прапорах, нарукавних пов’язках та друку на одязі.

“На жаль, ми спостерігаємо збільшення кількості людей, які демонструють ці огидні символи, яким немає місця в Австралії. Ми бачили насильство на деяких публічних заходах, які організовували ці люди”, − сказав федеральний генеральний прокурор країни Марк Дрейфус.

Заборона на нацистське вітання до федерального закону додаватися не буде, заявив генпрокурор. Він сказав, що уряди штатів і територій можуть забезпечити виконання цієї заборони ефективніше.

Австралійське шпигунське агентство попереджає, що ультраправі групи в Австралії набирають сили і стають організованішими.

У березні група неонацистів зіткнулася з протестувальниками за права трансгендерів у Мельбурні. Було помічено, як вони піднімають руки в нацистському привітанні біля будівлі парламенту штату. Минулого року футбольного уболівальника, який “віддав честь” у фіналі Кубка Австралії, довічно відсторонили від участі у будь-яких іграх, санкціонованих Football Australia.

За словами Дрейфуса, всі австралійські штати та території або ухвалили закони, або оголосили про плани заборонити нацистську символіку, і запропоновані федеральні закони будуть узгоджені із законами штатів.

Порушники можуть отримати до 12 місяців позбавлення волі. Будуть винятки для художнього, академічного чи релігійного використання свастики, яка має духовне значення в індуїзмі, джайнізмі та буддизмі.