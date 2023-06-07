Польща депортує до РФ колишнього ФСБшника

Росіянин втік до Польщі ще в 2017 році.

Польща вважає колишнього співробітника ФСБ РФ Емрана Наврузбекова загрозою нацбезпеці і прийняла рішення вислати його з країни.

Про це повідомляє Європейська правда.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин розповів, що громадянин РФ Наврузбеков намагався довести, що володіє інформацією про російські структури безпеки. Втім, після тривалої перевірки був визнаний ненадійним, його зобов'язали покинути Польщу.

Наврузбеков у розмовах із польськими державними установами заявляв, що служив у контррозвідці ФСБ у Дагестані і "володіє великими знаннями щодо діяльності силових структур Російської Федерації".

Водночас перевірка показала, що надані ним біографічні дані та знання "виявилися непослідовними, а в багатьох місцях також неправдивими або такими, що не піддаються перевірці".

Спецслужби Польщі мають сумніви щодо причини перебування колишнього ФСБшника в Польщі, і вважають, що його розповіді виглядають як спроба викликати довіру до себе перед польською стороною.

Зазначається, що за даними російських ЗМІ старший лейтенант Наврузбеков нібито працював у контррозвідувальному підрозділі управління ФСБ по Дагестану. В 2017 року він утік через Білорусь до Польщі, де безуспішно просив притулку. Зокрема, Наврузбеков стверджував, що має інформацію про те, як Росія влаштувала "керовані теракти" на Північному Кавказі. Йдеться, серед іншого, про розстріли людей під виглядом "ліквідації терористів".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про створення державної комісії з розслідування російських впливів в Польщі в 2007-2022 роках, відправивши після цього цей закон на розгляд Конституційного суду.