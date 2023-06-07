Словенія перемогла Білорусь у боротьбі за місце в Радбезі ООН

Перегони між двома членами східноєвропейської групи ООН були єдиними оспорюваними виборами за п'ять місць у Раді.

Член НАТО та Європейського Союзу Словенія перемогла Білорусь у боротьбі за місце в Раді Безпеки ООН, починаючи з січня.

Про це пише Associated Press.

Перегони між двома членами східноєвропейської групи ООН були єдиними оспорюваними виборами за п'ять місць у найвпливовішому органі організації, і за нею уважно стежили через протилежні погляди країн на вторгнення Росії в Україну.

Під час таємного голосування в Генеральній асамблеї, що складається з 193 членів, Словенія отримала 153 голоси, а Білорусь − 38 голосів.

“Держави-члени ООН, безсумнівно, вирішили, що серйозні порушення Білоруссю прав людини вдома та відбілювання російських звірств в Україні позбавляють її права працювати в Раді Безпеки, важливому органі для захисту прав людини”, – сказав директор Human Rights Watch ООН Луї Шарбоно.

Чотири інші країни, обрані до Ради Безпеки на дворічний термін, не зіткнулися з опозицією. Це Гаяна, яка отримала 191 голос, Сьєрра-Леоне зі 188 голосами, Алжир зі 184 голосами та Південна Корея зі 180 голосами.

10 непостійних місць у Раді розподіляються між регіональними групами, які зазвичай обирають кандидатів, але іноді не можуть домовитися про безальтернативний список.

П’ять нових членів Ради розпочнуть свої повноваження 1 січня, замінивши п’ять країн, дворічні повноваження яких закінчуються 31 грудня − Албанію, Бразилію, Габон, Гану та Об’єднані Арабські Емірати. Вони приєднаються до п’яти постійних членів ради з правом вето − США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції − і п’яти країн, обраних минулого року: Еквадору, Японії, Мальти, Мозамбіку та Швейцарії.

Рада Безпеки відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки, але через право вето Росії вона не змогла вжити заходів щодо України.

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон сказала журналістам, що вона здивована підтримкою її країни. За її словами, це доводить, що Словенія переконала переважну більшість країн-членів ООН, що вона може бути “надійним партнером”. Словенія, яка була частиною Югославії до її розпаду на початку 1990-х років, приєднається до Ради вдруге з 1998-99 років.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що настав час реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудські угоди, щоб вони відповідали "реаліям сучасного світу". "Глобальна фінансова архітектура стала застарілою, дисфункціональною і несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь, спричинених пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної системи безпеки", – заявив він.