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Британія забере китайське обладнання для спостереження з урядових будівель

Раніше британські законодавці закликали заборонити продаж і використання камер безпеки Hikvision і Dahua.

Британія забере китайське обладнання для спостереження з урядових будівель

Велика Британія зобов’язалася видалити обладнання для спостереження китайського виробництва з низки урядових будівель.

Про це пише Reuters.

Під керівництвом прем’єр-міністра Ріші Сунака, який назвав Китай найбільшою проблемою для безпеки та процвітання, минулого року уряд наказав своїм департаментам припинити встановлення камер спостереження, пов’язаних із Китаєм, у чутливих будівлях.

Раніше британські законодавці закликали заборонити продаж і використання камер безпеки Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини у КНР.

“Ми вважаємо, що можливі дії уряду Великої Британії є подальшим кроком у зростанні геополітичної напруженості, яка виражається через заборону технологій, яка жодним чином не стосується безпеки продуктів Hikvision”, − йдеться в заяві Hikvision.

Пекін заявив, що “рішуче виступає проти” надмірного розширення концепції національної безпеки для придушення китайських підприємств.

Великобританія заборонила TikTok на урядових телефонах у березні цього року, а у 2020 році заявила, що заборонить Huawei доступ до своєї мережі 5G. Деякі штати США заборонили постачальників та продукти кількох китайських технологічних компаній.

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