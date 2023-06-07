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Кислиця про підрив Каховської ГЕС росіянами: "Ця територія не належить їм, і вони не можуть її утримати"

"Це ще один приклад геноциду Росії проти народу України".

Кислиця про підрив Каховської ГЕС росіянами: "Ця територія не належить їм, і вони не можуть її утримати"
Фото: EPA/UPG

Підривом Каховської ГЕС російські окупанти визнають, що ця територія їм не належить і вони не можуть її утримати.

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН у вівторок, передаж "Інтерфакс-Україна".

"Російський режим запустив бомбу масового знищення проти екології. Це акт тероризму проти критичної інфраструктури України. Спрямований на якомога більшу кількість жертв серед цивільних і найбільших руйнувань. Використовуючи тактику спаленої землі, російські окупанти визнають, що ця територія не належить їм і вони не можуть її утримати", – сказав Кислиця.

Він зазначив, що РФ заперечує свою провину в підриві Каховської ГЕС, як і причетність до злочинів у Маріуполі, Бучі та Ізюмі.

"Це ще один приклад геноциду Росії проти народу України. Це реакція Кремля на заклик до мирних переговорів. Росія зазначає своїми діями, що не зацікавлена в деескалації та мирі. Росію потрібно знешкодити, а не умиротворяти", – наголосив Кислиця.

За його словами, "це буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і світу загалом".

Кислиця уточнив, що внаслідок підриву було знищено 11 із 28 секцій дамби.

"Станом на вечір було підвищення рівня води на 3,24 м біля Херсона. Через 3-5 днів ми побачимо набагато більше наслідків. Вони будуть набагато гіршими для тимчасово окупованих РФ територій Херсонської області на лівому березі Дніпра", – попередив Кислиця.

Водночас, він зауважив, що для Запорізької АЕС наразі нагальної загрози немає.

"Ситуація складна, але під контролем. Ми закликаємо засудити російську атаку на Каховську ГЕС. Це доводить, наскільки важлива Формула миру президента Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів долучитися до її виконання", – підсумував Кислиця.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. У Херсонській області триває евакуація населення з небезпечних районів, де є ризик затоплення.

Згідно з Женевською конвенцією, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

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