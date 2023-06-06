Радбез ООН збереться через підрив Росією Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Засідання Ради Безпеки ініціює Україна.

Орієнтовно воно розпочнеться о 16:00 (о 23:00 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив росіянами Каховської ГЕС, Україна збирається скликати термінове засідання Радбезу ООН.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ.

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.

На звільненій частині Херсонщини підтоплені три мости та понад сімдесят будинків.