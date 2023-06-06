Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
ГоловнаСвіт

Радбез ООН збереться через підрив Росією Каховської ГЕС

Засідання Ради Безпеки ініціює Україна.

Радбез ООН збереться через підрив Росією Каховської ГЕС
Фото: Дмитро Кулеба

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Засідання Ради Безпеки ініціює Україна.

Орієнтовно воно розпочнеться о 16:00 (о 23:00 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив росіянами Каховської ГЕС, Україна збирається скликати термінове засідання Радбезу ООН.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ. 

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.

На звільненій частині Херсонщини підтоплені три мости та понад сімдесят будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies