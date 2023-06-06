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Фінляндія висилає дев’ятьох працівників посольства РФ

Їхня діяльність "є несумісною з дипломатичним статусом".

Фінляндія висилає дев’ятьох працівників посольства РФ
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через розвідувальну діяльність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Рішення про вислання росіян ухвалив міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки при президенті й уряді Фінляндії. Зазначається, що їхня діяльність "є несумісною з дипломатичним статусом".

В уряді Фінляндії повідомили, що МЗС країни поінформує про це російського посла.

Нагадаємо, раніше Росія обурилась через "напад" на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.

30 травня МЗС Росії викликало фінського посла Антті Хелантеря, якому повідомило про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеєнранта.

Також із 1 липня припинять роботу відділення генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі,  Петрозаводську й Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років.

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