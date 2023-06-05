ЄС поступово скасовує до 15 вересня превентивні заходи щодо українського агроімпорту

При цьому у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині не мають продовжувати односторонні обмежувальні заходи.

Євросоюз поступово скасовує до 15 вересня цього року виняткові та тимчасові превентивні заходи, які вжили 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"Обсяг цих заходів додатково скорочується з 17 до 6 тарифних позицій для 4 продуктів. Ці тимчасові та цілеспрямовані заходи були вжиті через вузькі місця у логістиці цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, а також за умови, що держави-члени не зберігають жодних обмежувальних заходів. Поетапна відмова дозволить внести значні покращення до шляхів солідарності та вирішити проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни для цього врожаю", - зазначено в рішенні ЄК.

Крім цього, Євросоюз зупиняє ще на рік дію імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС.

"Це сильне свідчення незмінної підтримки України з боку ЄС допоможе полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії", - зазначили у Єврокомісії.

Для покращення торгових потоків між блоком та нашою державою створили Спільну координаційну платформу для координації зусиль Комісії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та України. Комісія також слідкуватиме за транзитом сільськогосподарської продукції шляхами солідарності. Керуватиме цим процесом на політичному рівні виконавчий віцепрезидентом Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"У випадку, якщо транзиту українських товарів перешкоджають невиправдано обтяжливі вимоги в одній або кількох із п'яти держав-членів, Комісія переглядатиме, чи зберігаються суттєві умови для запровадження цих превентивних заходів", - зазначили у ЄК.

Обмежувальні заходи стосуються лише чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – українського походження. Вони можуть, як і раніше, перебувати у вільному обігу у всіх державах-членах Європейського Союзу, крім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Нагадаємо, нині стало відомо, що підготовлений Європейською комісією регламент, який продовжує дію заборони на імпорт українського аграрного експорту, стосуватиметься меншої кількості товарів.

Єврокомісія наприкінці квітня домовилась зі згаданими п'ятьма державами і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції. До переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів.

На початку травня Єврокомісія прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Та згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства п'яти країн ЄС написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.