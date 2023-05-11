П'ять держав-членів ЄС знову просять Єврокомісію розширити і продовжити заборону на імпорт продукції з України

Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії щодо сільськогосподарської продукції з України, повідомляє PAP із посиланням на джерела.

Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

Міністри вважають, що дозвіл на виконання раніше укладених договорів може призвести до численних зловживань. Також, а їхню думку, є серйозний ризик того, що фіктивні (недатовані) контракти будуть розмитнені, а митні органи не матимуть ефективних інструментів для перевірки та оскарження таких документів. Тож країни закликали Єврокомісію терміново знайти юридично обов'язкове рішення і виправити угоду.

Крім цього, міністри вимагають підтвердження з боку Європейської комісії, що з набуттям чинності нового регламенту про призупинення мита ще на один рік набуде чинності і регламент комісії, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія домовилась із Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції. ЄК запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заходи триватимуть до 5 червня 2023 року. Водночас згадані зернові з України можуть перевозитися транзитом через території цих п'яти країн.

Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.