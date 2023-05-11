Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика

Генрі Кіссінджеру 100 років. Ще й досі велетенська фігура цього політичного діяча викликає різні відгуки і поляризує дослідників його політичної спадщини. Хтось називає його «патріархом американської дипломатів», а хтось закидає йому відсутність моральних орієнтирів у політиці.

Фото: White House Photographic Office Державний секретар Генрі Кіссінджер, 29 квітня 1975

Здається, що філософський світогляд Кіссінджера ближче до песимістичної філософії Шпенглера, і не є випадковим, що одна з його перших наукових праць була присвячена філософії історії Шпенглера, Тойнбі та Канта. Філософсько-політичний світогляд Кіссінджера як теоретика міжнародних відносин можна назвати консервативним інтернаціоналізмом, який, у свою чергу, базується на реалізмі (Realpolitik), рівновазі сил в міждержавних відносинах та прагматизмі. Його книга «Дипломатія» стала Біблією теорії реалізму. Водночас його складно назвати аморальним циніком, оскільки для нього найвищим моральним імперативом в міжнародній політиці є досягнення глобального порядку.

Кіссінджер є одним із небагатьох, хто, незважаючи на свою контроверсійність, досяг статусу рок-зірки у сфері зовнішньої політики та теорії міжнародних відносин. Довгий час серед західних і незахідих політиків існувала своєрідна мода на Кіссінджера, а термін «човникова дипломатія» стали пов’язувати з його ім’ям.

Існує історичний анекдот на тему популярності Кіссінджера. Так, один із президентів країни, в яку прибув із візитом Кіссінджер у статусі Державного секретаря, через дипломатичний протокол не міг зустріти його на летовищі. Тоді він приватно приїхав на летовище і змішався там з натовпом, щоб лише побачити свого кумира.

Фото: Gerald R. Ford Presidential Library Президент Форд, Генеральний секретар Леонід Брежнєв і Кіссінджер (праворуч) під час спілкування на злітній смузі аеропорту Воздвиженка по закінченню зустрічі у Владивостоці в 1974 році.

Навіть у Радянському Союзі існувала мода на Кіссінджера. Зокрема, після виходу перекладу його об’ємної книги «Ядерна зброя і зовнішня політика» у розпал холодної війни у 1959 році. Радянська пропаганда не могла нічого вдіяти з яскравою харизмою Кіссінджера, якого радянські можновладці водночас ненавиділи як ідеологічного ворога і інтелектом якого захоплювалися.

Головним досягненням Кіссінджера в сфері світової дипломатії вважається покращення відносин між США та Китайською Народною Республікою (КНР). Теоретично це був раціональний крок в стилі Realpolitik, спрямований на посилення розколу між двома найбільшими комуністичними державами, а відтак на послаблення загрози з їхнього боку для світу демократії. Ніксон і Кіссінджер намагалися зробити так, щоби відносини у трикутнику США-СРСР-КНР на лінії США - СРСР а також на лінії США - КНР були сильніше ніж відносини між Китаю та СРСР. Ця геополітична гра, яку майстерно вели Ніксон і Кіссінджер, скоріше нагадувала покер, а не шахи.

З точки зору геополітики на той час це, можливо, була доцільна політика, однак з погляду далекої перспективи вона призвела до небезпечного для світоустрою посилення КНР, яка значно наростила свої політичні і економічні потуги після закінчення холодної війни, що дало їй можливість врешті-решт кинути виклик існуючому світовому порядку ліберальної демократії.

Фото: Wiki/Oliver Atkins Генрі Кіссінджер, Мао Цзедун (праворуч) та Чжоу Еньлай під час переговорів про зближення з Китаєм, Пекіні, початок 70-х.

Цікаво зазначити, що насправді ідея зближення між США та КНР належала не Кіссінджеру, а президенту Річарду Ніксону. Причому спочатку Кіссінджер поставився до цієї ідеї дещо скептично. Разом з тим, на думку деяких сучасних істориків, справжнім ініціатором зближення між США та Китаєм був скоріше Мао, а не Ніксон, котрий потрапив на гачок хитро розіграної китайським диктатором політичної комбінації, якого цікавив лише доступ до західних технологій.

Загалом в тандемі Ніксон-Кіссінджер головним генератори ідей і рушійною силою був саме тодішній президент США, тоді як Кіссінджер був медійною стороною цього тандему, якій діставалася головна увага світової преси.

Як науковець Кіссінджер є надзвичайно плідним автором, а його спогади про роки праці в якості радника президента США з національної безпеки та Державного секретаря займають тисячі сторінок. Як зауважив один із критиків Кіссінджера, «я не знаю, чи є Кіссінджер великим письменником, але його читач напевно є великим читачем».

Геній Кіссінджера, як вважають його біографи, полягає в здатності бачити зв’язки між, здавалося б, різними явищами і концептуалізовувати схеми. Кіссінджер міг побачити, як подія в одному куточку світу може вплинути на держави, які розміщувалися в іншій півкулі, чи регіоні. Біографи Кіссінджера вважають його одночасно майстром політики і інтриг, хоча, як сказав колись Наполеон про улюбленого Кіссінджером історичного персонажа - Меттерніха, той плутає політику з інтригами.

Серед заслуг Кіссінджера у світовій політиці – повернення довіри до США як до військової сили і наддержави після В’єтнамської війни, яка значно підірвала престиж США у світі.

Фото: Oliver Atkins/ U.S. National Archives and Records Administration Державний секретар Генрі Кіссінджер, президент Річард Ніксон, генерал-майор Олександр Хейг обговорюють ситуацію у В'єтнамі в Кемп-Девіді, 13 листопада 1972 рік

Стосовно позиції Кіссінджера щодо України, то вона, принаймні на поверхні, пройшла певну еволюцію. Так, у березні 2014 року Кіссінджер виступав проти вступу України в НАТО, закликав до фінляндизації України, а також просив Захід «зрозуміти», що для Росії Україна нібито є «не зовсім іноземною країною». Тобто, по суті, у відповідь на агресією Росії проти України Кіссінджер намагався переконати Захід замість рішучої відповіді піти шляхом умиротворення агресора.

Після початку повномасштабного російського вторгнення на Давоському форумі Кіссінджер висловився за переговори України з Росією з можливими територіальними поступками, чим також, по суті, зайняв проросійську позицію.

Виступаючи проти членства України в НАТО, Кіссінджер, очевидно, не хотів зрозуміти, незважаючи на свій багатий політичний досвід, що гарантувати мир і безпеку Європи може лише повноправне членство України в НАТО і що агресію Кремля заохочує не сила, а, навпаки, слабкість реакції Заходу. Вже після початку повномасштабної агресії проти України, можливо під впливом критики, яка спалахнула після його контроверсійних заяв, Кіссінджер ніби змінив свою позицію, заявивши, що нейтралітет України більше не має сенсу і що Україна може стати членом НАТО.

Попри двозначність своєї позиції стосовно України, Кіссінджер все-таки був змушений визнати, що «Україна стала основною державою в Центральній Європі вперше в сучасній історії».

Фото: Jay Godwin Генрі Кіссінджер

З іншого боку, Кіссінджер ще й досі зберігає певні ілюзії стосовно Росії, вважаючи, що вона нібито «зробила вирішальний внесок в глобальну рівновагу і баланс сил впродовж більше половини тисячоліття»; хоча хто як не такий глибокий знавець історії міжнародних відносин як Кіссінджер не може не знати, що російська імперія, як би вона не називалася, завжди намагалася знищити або дестабілізувати існуючий правопорядок і захопити якомога більше території сусідніх держав. Як казав американський дипломат Джордж Кеннан, для Росії її сусіди можуть бути лише або васалами або ворогами. Зрозуміло, що така установка російської зовнішньої політики аж ніяк не може сприяти «глобальній рівновазі», про яку дбає Кіссінджер.

Цікаво, що сам Кіссінджер у своєму magnum opus «Дипломатія» дає більш тверезу характеристику традиційній зовнішній політиці Росії: «Царська влада в Росії була абсолютною, а отже, її правителі могли вести деспотичну зовнішню політику, засновану на особистій ненависті і ворожнечі». Він також називає Росією загрозою європейському балансу сил. Не складно помітити, що ця традиція зовнішньої політики царської Росії є притаманною і сьогоднішній Росії.

У цій же роботі Кіссінджер також розкрив причину агресивної зовнішньої політики Росії: «Ключовою характеристикою Росії, мабуть, була її парадоксальність. Росія постійно вели війни та проводила територіальні експансії, проте водночас вважала, що їй весь час хтось загрожує. Із розширенням своїх територій імперія включала у себе дедалі більше національностей. Щоб посилити централізацію влади та побороти різного роду ворожнечу між внутрішньоімперськими національностями, правителі Росії постійно вигадували міф про серйозну зовнішню загрозу, проти якої всім народам слід консолідуватися».

Фото: Kai Mörk/securityconference.de Кіссінджер і віце-президент США Джо Байден на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2009 року

Як бачимо, в цьому уривку Кіссінджер мимоволі дав відповідь на питання, що людству треба зробити з Росією, аби вона перестала бути загрозою для миру і безпеки у світі. І ця відповідь полягає у тому, що агресивну імперію, яка є справжньою тюрмою народів, слід демонтувати.

Здається, що врешті-решт Кіссінджер є кращим науковцем, ніж політиком-практиком.