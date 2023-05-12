Україна отримає американські танки Abrams восени, – голова Пентагону

Такі терміни повʼязані не лише з самою доставкою та навчанням танкістів, а й зі створенням інфраструктури для обслуговування танків.

Україна отримає американські танки Abrams на початку осені. Тоді ж мають завершитися і програми тренування українських танкістів по роботі з ними, цитує заяву голови Пентагону Ллойда Остіна "Голос Америки".

"Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання", – сказав він на слуханні в Сенаті.

Остін у відповідь на питання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання, пояснив, що такі терміни пояснюються створенням інфраструктури для підтримки роботи "абрамсів".

"Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – сказав Остін.

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков попереджав, що американські Abrams не встигнуть взяти участь у весняному контрнаступі. Рішення виділити українцям свої сучасні потужні танки Вашингтон ухвалив у січні 2023, коли єдиною союзницею України, яка погодилась надати танки, була Велика Британія. ЗМІ писали, що рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про виділення необхідних для захисників Leopard залежало від того, чи дадуть свої танки українцям США.

Спершу про схвалення надання "абрамсів" писали ЗМІ, а вже 25 січня президент США Джо Байден оголосив, що виділяє Україні 31 танк, хоча ще за пʼять днів до того в Пентагоні говорили, що для ЗСУ ця техніка не має сенсу – вона надто дорога і складна в обслуговуванні.