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Уночі окупанти чотири рази обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

Жертв немає.

Уночі окупанти чотири рази обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину
Наслідки обстрілів Нікополя, ілюстративне фото
Фото: t.me/NikopolOperativniy

Уночі російські окупанти чотири рази обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія цілила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", – написав Лисак.

Ворог гатив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

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Нагадаємо, вчора протягом дня окупанти били по Нікопольському району, застосовуючи артилерію та безпілотники. Люди не постраждали.

Протягом 11 травня російська армія влаштувала в Херсонській області 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів. Били з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

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