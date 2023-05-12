Уночі окупанти чотири рази обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

Уночі російські окупанти чотири рази обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія цілила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", – написав Лисак.

Ворог гатив з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора протягом дня окупанти били по Нікопольському району, застосовуючи артилерію та безпілотники. Люди не постраждали.

Протягом 11 травня російська армія влаштувала в Херсонській області 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів. Били з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.