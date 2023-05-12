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Росіяни вбили в Херсонській області ще одного цивільного, поранили чотирьох

Ворог влаштував 80 обстрілів. 

Росіяни вбили в Херсонській області ще одного цивільного, поранили чотирьох
Херсонська область після обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/Fedorov

Протягом 11 травня російська армія влаштувала в Херсонській області 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів. Били з важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Херсон обстрілювали чотири рази. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення", – зазначив він.

З деокупованої території області учора евакуювали ще 88 осіб.

Нагадаємо, що ворог щодня завдає десятки ударів по Херсонській області. 10 травня росіяни випустили по херсонцях 461 снаряд. 

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