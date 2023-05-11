За добу ворог обстріляв девʼять областей, зокрема Запорізьку – касетними боєприпасами

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли тричі – з мінометів, ракет та гелікоптера. Під обстрілом був Новгород-Сіверський район. Минулося без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської територіальних громад. Є руйнування. У Білопільській громаді внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по с. Павлівка пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламку артснаряду удома загинув місцевий мешканець, 1967 р.н. Юнаківська громада: був обстріл з міномету (три вибухи) та артобстріл (три вибухи). Пошкоджено одне домогосподарство. Вночі та зранку росіяни здійснили девʼять обстрілів (40 вибухів). У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів зруйновано житлову будівлю, пошкоджено магазин та аграрний ліцей. Також росіяни били з мінометів – чотири вибухи. У Юнаківській громаді – влучання по фермі.

У Запорізькій минулої доби ворог знову гатив по мирних містах і селах – 70 обстрілів, внаслідок яких зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. 60 разів ворог бив з артилерії, пʼять з ракетних систем залпового вогню, завдав трьох авіаційних ударів та одного ракетного, здійснив одну атаку з БПЛА. Понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах. З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, внаслідок чого вісім людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них – працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі – три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога.

У Дніпропетровській вчора вдень під обстрілами знову був Нікопольський район. У Нікополі пошкоджене промислове підприємство, два будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді понівеченi приватний дім та авто. Під ударом ворожої артилерії ввечері та вночі був сам Нікополь. Минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. По БпЛА агресора відпрацювали нашi захисники – вночі збили над областю один дрон.

У Луганській ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали Стельмахівка, Білогорівка і Макіївка. Авіаційного удару ворог завдав по Білогорівці. За добу росіяни обстріляли область 94 рази (397 снарядів).

У Харківській сьогодні зранку в Ізюмі, попередньо, на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 44 років. Госпіталізований. Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший та Кислівка. Внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 67-річний чоловік. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарчі споруди. В с. Фиголівка Куп'янського району поранення зазнав цивільний чоловік 49 років – його госпіталізували. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У Донецькій за минулу добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Костянтинівку, Курахове, Карлівку, смт Велика Новосілка, Торецьк, Часів Яр, Авдіївку, Сокіл, Щербинівку, Новокалинове, Білокузьминівку, Нью-Йорк, Бахмут. Пошкоджено 26 житлових будинків (з них девʼять багатоквартирних), приміщення банку, два гаражі, цивільний автомобіль, фермерське господарство, офісне приміщення "Конті", кінотеатр. За добу на Донеччині троє загиблих, двоє поранених.

У Миколаївській вчора протягом дня зафіксовано артобстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу – 90 обстрілів (461 снаряди), з них по Херсону противник здійснив 10 обстрілів (43 снаряди). Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні. У полі поблизу населеного пункту села Дмитренка Бериславського району під час польових робіт мешканець с.Червоний Яр здійснив наїзд трактором на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху постраждалий отримав незначні травми. Трактор зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждалого транспортовано у медичний заклад смт Березнегувате Миколаївської області. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.

Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.