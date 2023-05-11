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Україна триматиме Бахмут стільки, скільки будуть вважати за необхідне військові, – Данілов

ЗСУ потроху посувають окупантів.

Україна триматиме Бахмут стільки, скільки будуть вважати за необхідне військові, – Данілов
Фото: РНБО

Україна не збирається здавати Бахмут і триматиме його стільки, скільки вважатимуть за необхідне військові.

Про це заявив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

“Вчорашня заява нашого генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності, ми їх потроху посуваємо. Але майте на увазі, що 41 квадратний кілометр, це площа Бахмуту, саме квадратний кілометр, а не просто 41 кілометр, майте на увазі, що там є з чим працювати, є де працювати, і наші військові відпрацьовують всі ці питання”, – зазначив він.

Данілов додав, що Україна не здаватиме Бахмут і буде тримати місто стільки, скільки вважатимуть за необхідне військові.

“Ми працюємо за своїм планом і ні під кого підлаштовуватися не збираємося”, – зазначив секретар РНБО.

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Нагадаємо, вчора командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. За його словами, такий результат – наслідок продуманої оборони на Бахмутському напрямку, завдяки якій вдається проводити ефективні контратаки.

Протягом минулої доби Збройні сили відбили 39 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

 

 

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