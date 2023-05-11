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У Херсоні наступного тижня скоротять комендантську годину

Комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня.

У Херсоні наступного тижня скоротять комендантську годину
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

У Херсоні з 16 травня скоротять комендантську годину.

Про це повідомляє міськрада Херсона. 

“Наступного тижня у Херсонській громаді буде скорочено комендантську годину. Відповідний наказ вже підписано начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня. 

Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним –з 15:00 до 10:00 щодня.

Влада нагадала, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

Нагадаємо, під час цілодобової комендантської години, яку запроваджували у Херсоні з 5 по 8 травня, було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї. Вдалося перевірити близько 20 тисяч громадян.

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