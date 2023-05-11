Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит голови МЗС до Гватемали

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит міністра закордонних справ до Гватемали.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

“Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї впливової країни. Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи вийти в регіон Карибського басейну”, – написав Мельник.

Він подякував міністру закордонних справ Гватемали Маріо Букаро.

Нагадаємо, 9 травня Дмитро Кулеба вирушив до Гватемали. Головний дипломат України вперше візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав, до якої входять 25 країн. Карибський басейн − важливий регіон, який має значні ресурси, зацікавлений в українських товарах, досвіді цифровізації уряду та взаємовигідній політичній співпраці в міжнародних організаціях.