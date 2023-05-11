На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит голови МЗС до Гватемали

Гватемала – ключовий союзник України у Латинській Америці.

Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит голови МЗС до Гватемали
Фото: Андрій Мельник у Twitter

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит міністра закордонних справ до Гватемали.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

“Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї впливової країни. Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи вийти в регіон Карибського басейну”, – написав Мельник. 

Він подякував міністру закордонних справ Гватемали Маріо Букаро.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, 9 травня Дмитро Кулеба вирушив до Гватемали. Головний дипломат України вперше візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав, до якої входять 25 країн. Карибський басейн − важливий регіон, який має значні ресурси, зацікавлений в українських товарах, досвіді цифровізації уряду та взаємовигідній політичній співпраці в міжнародних організаціях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies