Контрнаступ ЗСУ може бути не останнім у війні з РФ, - Кулеба

Можливо, що після нього треба буде готуватися до нового наступу.

Очікуваний контрнаступ українських військ може бути не останнім у війні з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю Bild.

«Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то наприкінці ви скажете, що це було останнє, а якщо ні, то треба готуватися до наступного контрнаступу», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що Велика Британія та Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну попри результати контрнаступу.

Блінкен раніше заявив, що Україна має необхідне для повернення своєї території в контрнаступі, і мова йде не лише про зброю, а й підготовку військових. Також він вважає, що ЗСУ мають кращий потенціал для наступу проти Росії, ніж на це вказує витік документів розвідки США.