Україна має те, що потрібно для успішного повернення території, - Блінкен

Йдеться не лише про зброю, але й про навчання військовослужбовців.

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна має необхідне для повернення своєї території в контрнаступі.

Про це повідомляє CNN.

“У них є... те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців”, — сказав Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що йдеться не лише про зброю, але й про навчання військовослужбовців.

“Це гарантія того, що українці можуть підтримувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху”, - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів Америки нову військову допомогу на суму 1,2 млрд доларів. Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України.

До пакету допомоги увійшли, зокрема, додаткові системи ППО та боєприпаси до них, а також снаряди до 155 мм арталерії та боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що Україна має кращий потенціал для контрнаступу проти Росії, ніж на це вказує витік документів розвідки США.