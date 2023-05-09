Міністри фінаснів G7 запросять українського колегу на засідання групи

Сергій Марченко візьме участь у сесії з глобальної економіки.

Міністри фінансів Групи семи (G7) запросять свого українського колегу Сергія Марченка взяти участь у сесії з глобальної економіки.

Про це заявив головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда, пише Reuters.

Канда зазначив також, що найбільшою проблемою щодо санкцій проти Росії є їх обхід, додавши, що G7 продовжуватиме впроваджувати антиросійські обмеження.

Нагадаємо, саміт Групи семи відбудеться 19-21 травня в японській Хіросімі, війна в Україні буде серед головних тем його порядку денного.

Раніше США пропонували колегах по G7 повністю заборонити експорт до Росії, за винятком продуктів харчування і медикаментів. Однак країни ЄС і Японія це не підтримали.