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Сполучені Штати перекинули в Естонію 12 винищувачів F-22

У квітні винищувачі прибули до Польщі.

Сполучені Штати перекинули в Естонію 12 винищувачів F-22
Винищувач F-22
Фото: eglin.af.mil

США перекинули з Польщі в Естонію на базу Емарі ескадрилью багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor для “стримування агресії в регіоні Балтійського моря".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву командування ВПС США в Європі.

До того на початку квітня 12 винищувачів F-22 були доставлені із Сполучених Штатів на польську авіабазу Повідз для забезпечення місії, що доповнює можливості об'єднаної протиповітряної та протиракетної оборони на східному фланзі НАТО.

Командування ВПС США в Європі також зазначило, що в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS, а британські винищувачі Typhoon, що перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою.

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F-22 Raptor – це одномісний двореактивний тактичний винищувач п'ятого покоління, заснований на технологіях малопомітності. Максимальна швидкість літака – 2414 км/год, маса – 19,7 тонни, дальність польоту – 3000 кілометрів.

F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Нагадаємо, у липні 2022 року американські винищувачі Raptor F-22 прибули до Німеччини. Згодом вони були розміщені у Польщі на ротаційній основі і стали частиною повітряного захисту НАТО від Чорного до Балтійського моря.

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