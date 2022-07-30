В Європу прибули винищувачі, що забезпечать "повітряний щит" НАТО між Чорним та Балтійським морями, - ВПС США

Це підвищить здатність союзників НАТО захищати і обороняти територію Альянсу від загроз із повітря та ракет.

Цього тижня американські винищувачі Raptor F-22 прибули до Німеччини. Вони будуть розміщені у Польщі на ротаційній основі і стануть частиною повітряного захисту НАТО від Чорного до Балтійського моря.

Про це повідомили ВПС США.

У повідомленні йдеться, що такий захист створить єдиний "практично безшовний щит від Балтійського моря до Чорного моря", забезпечуючи здатність союзників НАТО захищати і обороняти територію Альянсу, населення та сили від загроз із повітря та ракет.

Видання нагадує, що цього тижня лідери країн Балтії закликали президента США Джо Байдена збільшити присутність США в регіоні, а також на східному фланзі НАТО загалом.

Раніше повідомлялось, що Польща прагне створити "найсильніші війська в Європі".

Крім того, США та їхні союзники вивчають можливості надання Україні нових винищувачів та навчання військових роботі з ними.