На вихідних 30-31 липня пройдуть міжнародні мітинги із засудженням дій РФ

Асоціація родин захисників “Азовсталі” підтримує ініціативну групу “Вирій” щодо проведення 30 липня-31 липня міжнародних мітингів із засудженням дій Росії.
Про це повідомила Асоціація родин захисників “Азовсталі”.
“Воєнні злочини росії, катування та вбивства військовополонених вимагають негайної реакції світової спільноти та притягнення вбивць та катів до відповідальності”, - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо мітингів:
Berlin 30.07.22
14:30-16:30 Bundestag
Krakow 30.07.22
19:30 Rynek Główny, Pomnik Adama Mickiewicza, Kraków
Istanbul 30.07.22
15:00 Odakule tram station (in front of Pera Muséum)
Montréal, Canada 30.07.22
14:00 Place d'Armes (in front of Basilique Notre-Dames)
Frankfurt 30.07.22
18:00 Römerberg
Geneva 30.07.22
10:00-12:00, place des Nations
Gran Canaria 30.07.22
12:00 Las Palmas
Warszawa 31.07.22
19:00 Płac Zamkowy
Batumi 31.07.22
19:00 Europe Square, Batumi
Tbilisi 31.07.22
19:00 8 Shota Rustaveli Ave, (near the Georgian Parliament)
Wales 31.07.22
14:00 Cardiff Central Library, Cardiiff, Wales, United Kingdom
Amsterdam 31.07.22
14:00-16:00, Dam Square
Alicante 31.07.22
19:00 plaza Montañeta
Rīga 31.07.22
15:00 Ukrainas Neatkarības 2 (Russian embassy)
London 30.07.22
16:00-18:00 10 Downing Street
London 31.07.22
15:00-17:00 10 Downing Street
Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.