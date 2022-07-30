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На вихідних 30-31 липня пройдуть міжнародні мітинги із засудженням дій РФ

Також скасовано пробіг у Києві на підтримку захисників “Азовсталі”.

На вихідних 30-31 липня пройдуть міжнародні мітинги із засудженням дій РФ
Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”

Асоціація родин захисників “Азовсталі” підтримує ініціативну групу “Вирій” щодо проведення 30 липня-31 липня міжнародних мітингів із засудженням дій Росії. 

Про це повідомила Асоціація родин захисників “Азовсталі”.  

“Воєнні злочини росії, катування та вбивства військовополонених вимагають негайної реакції світової спільноти та притягнення вбивць та катів до відповідальності”, - йдеться у повідомленні. 

Інформація щодо мітингів: 

Berlin 30.07.22

14:30-16:30 Bundestag 

Krakow 30.07.22

19:30 Rynek Główny, Pomnik Adama Mickiewicza, Kraków 

Istanbul 30.07.22

15:00 Odakule tram station (in front of Pera Muséum) 

Montréal, Canada 30.07.22

14:00 Place d'Armes (in front of Basilique Notre-Dames) 

Frankfurt 30.07.22

18:00 Römerberg 

Geneva 30.07.22

10:00-12:00, place des Nations 

Gran Canaria 30.07.22

12:00 Las Palmas 

Warszawa 31.07.22

19:00 Płac Zamkowy 

Batumi 31.07.22

19:00 Europe Square, Batumi 

Tbilisi 31.07.22

19:00 8 Shota Rustaveli Ave, (near the Georgian Parliament) 

Wales 31.07.22

14:00 Cardiff Central Library, Cardiiff, Wales, United Kingdom 

Amsterdam 31.07.22

14:00-16:00, Dam Square 

Alicante 31.07.22

19:00 plaza Montañeta 

Rīga 31.07.22

15:00 Ukrainas Neatkarības 2 (Russian embassy) 

London 30.07.22

16:00-18:00 10 Downing Street 

London 31.07.22

15:00-17:00 10 Downing Street 

Нагадаємо, СБУЗСУГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагають від ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, яка тимчасово окупована росіянами.

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