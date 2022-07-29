Через повінь у штаті Кентуккі загинули щонайменше восьмеро людей

У центральній частині США через масштабну повінь у передгір'ї Аппалачів у штаті Кентуккі загинули щонайменше восьмеро людей, ще декілька зникли безвісти чи опинились у пастці. Губернатор Енді Бешир назвав стихійне лихо "одною із найстрашніших, найбільш руйнівних повеней в історії Кентуккі", пише Washington Post.

Бешир зазначив, що небезпека все ще не минула, бо дощ не зупиняється.

"Це не просто катастрофа, це стихійне лихо, яке все ще триває. Ми перебуваємо в самому розпалі, і в деяких місцях це триватиме сьогодні увечері", – попередив він.

Повінь досягла такого рівня, що вода доходить деяким будинкам до дахів. Є серйозні ушкодження доріг та іншої інфраструктури. Рятувальники на човнах і гелікоптерах намагаються дістатися до людей, які опинились в пастці.

Повінь прийшла в Кентуккі через сім місяців після того, як смерч убив у цьому штаті десятки людей. Проливні дощі викликані погодним фронтом, який викликав історичну повінь в Сент-Луїсі. Повені в Сент-Луїсі та східному Кентуккі вважаються подією, ймовірність виникнення ких в цьому році складала менше одного з тисячі.

Нагадаємо, що в Європі останніми тижнями спостерігається аномальна спека. Торік вчені попередили, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще масштабніші повені в найближчі десятиліття