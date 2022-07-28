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Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію Росії – їй не сподобалось засудження атаки на порт

Росія виступає проти останнього проєкту по зерновій угоді, оскільки в ньому згадується засудження Гетеррешем суботнього авіаудару.

Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію Росії – їй не сподобалось засудження атаки на порт
Ілюстративне фото засідання Радбезу
Фото: EPA/UPG

Радбез ООН не зміг узгодити проєкт резолюції, яка вітає укладену минулого тижня угоду щодо відновлення експорту зерна з України і добрив з Росії. Проти проєкту заяви виступила РФ – їй не сподобалося засудження суботнього авіаудару по Одеському порту

Про це пише Associated Press із посиланням на дипломатів Радбезу. 

"Дипломати Радбезу заявили, що Росія виступає проти останнього проєкту по зерновій угоді, оскільки в ньому згадується засудження Гутеррешем суботнього авіаудару", – зазначили журналісти.

Посол Норвегії в Організації Обʼєднаних Націй Мон Юул повідомила журналістам, що в проєкті заяви вітався прогрес на шляху до безпечного експорту зерна та відзначалися зусилля генсека ООН Антоніу Гутерреша. 

Мон Юул висловила жаль з приводу неспроможності схвалити проєкт заяви. 

"Норвегія і Мексика вже кілька днів працюють над тим, аби обʼєднати раду в єдиному посланні, вітаючи важливу угоду по відновленню експорту зерна, продуктів харчування і добрив Чорним морем", – заявила Мона Юул. 

Остаточне схвалення резолюції щодо експорту має відбутись на засіданні Радбезу 29 липня. 

Нагадаємо, що угода про відновлення експорту зерна була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія. Їй, відповідно до договору, дозволено вивозити свої добрива. 

Розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт. 

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