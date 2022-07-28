Радбез ООН не зміг узгодити проєкту заяви щодо зернової угоди через позицію Росії – їй не сподобалось засудження атаки на порт

Росія виступає проти останнього проєкту по зерновій угоді, оскільки в ньому згадується засудження Гетеррешем суботнього авіаудару.

Радбез ООН не зміг узгодити проєкт резолюції, яка вітає укладену минулого тижня угоду щодо відновлення експорту зерна з України і добрив з Росії. Проти проєкту заяви виступила РФ – їй не сподобалося засудження суботнього авіаудару по Одеському порту.

Про це пише Associated Press із посиланням на дипломатів Радбезу.

"Дипломати Радбезу заявили, що Росія виступає проти останнього проєкту по зерновій угоді, оскільки в ньому згадується засудження Гутеррешем суботнього авіаудару", – зазначили журналісти.

Посол Норвегії в Організації Обʼєднаних Націй Мон Юул повідомила журналістам, що в проєкті заяви вітався прогрес на шляху до безпечного експорту зерна та відзначалися зусилля генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Мон Юул висловила жаль з приводу неспроможності схвалити проєкт заяви.

"Норвегія і Мексика вже кілька днів працюють над тим, аби обʼєднати раду в єдиному посланні, вітаючи важливу угоду по відновленню експорту зерна, продуктів харчування і добрив Чорним морем", – заявила Мона Юул.

Остаточне схвалення резолюції щодо експорту має відбутись на засіданні Радбезу 29 липня.

Нагадаємо, що угода про відновлення експорту зерна була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія. Їй, відповідно до договору, дозволено вивозити свої добрива.

Розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт.