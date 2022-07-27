У Польщі "Дія" отримала офіційний статус першої цифрової посвідки на проживання, - Федоров

Для українських біженців, які звикли користуватися "Дією", Польща в застосунку mObywatel створила окремий цифровий документ — Diia.pl. Тепер він отримав офіційний статус першої цифрової посвідки на проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше українці могли отримати цифровий документ на основі свого номера PESEL (це польський ідентифікаційний номер) та підтверджувати свою особу.

За словами Федорова, за 5 місяців понад 80 тисяч українців скористалися таким цифровим документом.

Тепер він став першою офіційною цифровою посвідкою на проживання.

"Це означає, що цифровий документ у застосунку myObywatel можна використовувати не тільки для підтвердження особи, але і для перетину кордону, отримання державних послуг та у всіх життєвих ситуаціях, де він є необхідним", - пояснив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, Польща витратила близько 2 млрд доларів на допомогу переселенцям з України.

Днями поляки зібрали достатньо коштів на "байрактар" для українських захисників.