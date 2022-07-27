Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
ГоловнаСвіт

Німецький уряд схвалив продаж Україні 100 артустановок Panzerhaubitze 2000

Їхня вартість - 1,7 млрд євро. Виробництво всіх гаубиць розраховано на декілька років.

Німецький уряд схвалив продаж Україні 100 артустановок Panzerhaubitze 2000
Фото: Олексій Резніков у Facebook

Уряд Німеччини схвалив продаж 100 самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України, повідомляє Spiegel.

13 липня німецький виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann отримав ліцензію в Мінекономіки ФРН на виробництво артустановок. У компанії також підтвердили інформацію про угоду на продаж зброї.

Цей обсяг перевищує вартість попередніх поставок зброї з Німеччини. Якщо раніше Україна витратила на закупівлю близько 600 млн євро, то вартість 100 Panzerhaubitze 2000 становитиме 1,7 млрд євро.

Krauss-Maffei Wegmann має негайно розпочати виробництво артилерійських установок. На виготовлення замовлених Україною витратять декілька років. Коли наша держава отримає перші гаубиці - невідомо.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні три одиниці РСЗВ Mars II. А Пентагон намагається якомога швидше доставити нові HIMARS.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також