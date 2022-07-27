Німецький уряд схвалив продаж Україні 100 артустановок Panzerhaubitze 2000

Їхня вартість - 1,7 млрд євро. Виробництво всіх гаубиць розраховано на декілька років.

Уряд Німеччини схвалив продаж 100 самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України, повідомляє Spiegel.

13 липня німецький виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann отримав ліцензію в Мінекономіки ФРН на виробництво артустановок. У компанії також підтвердили інформацію про угоду на продаж зброї.

Цей обсяг перевищує вартість попередніх поставок зброї з Німеччини. Якщо раніше Україна витратила на закупівлю близько 600 млн євро, то вартість 100 Panzerhaubitze 2000 становитиме 1,7 млрд євро.

Krauss-Maffei Wegmann має негайно розпочати виробництво артилерійських установок. На виготовлення замовлених Україною витратять декілька років. Коли наша держава отримає перші гаубиці - невідомо.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні три одиниці РСЗВ Mars II. А Пентагон намагається якомога швидше доставити нові HIMARS.