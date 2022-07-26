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Німеччина вже передала Україні РСЗВ Mars II

За словами міністерки оборони ФРН, надано три таких системи. 

Німеччина вже передала Україні РСЗВ Mars II
MARS II
Фото: https://t.me/ermaka2022

Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі.

"РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", – написав він. 

Міністерка оборони ФРН Крістан Ламбрехт повідомила, що передано три такі установки, пише "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Також українці отримали від Берліна три самохідні артилерійські установки, а системи ППО IRIS-T готуються до відправки. Три броньовані ремонтно-евакуаційні авто вже теж передані українцям. 

Німецькі MARS II є ліцензійними копіями американських М270. Призначені для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості, пише "Армія інформ".

Система складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

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