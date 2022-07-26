Німеччина вже передала Україні РСЗВ Mars II

За словами міністерки оборони ФРН, надано три таких системи.

Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі.

"РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками", – написав він.

Міністерка оборони ФРН Крістан Ламбрехт повідомила, що передано три такі установки, пише "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Також українці отримали від Берліна три самохідні артилерійські установки, а системи ППО IRIS-T готуються до відправки. Три броньовані ремонтно-евакуаційні авто вже теж передані українцям.

Німецькі MARS II є ліцензійними копіями американських М270. Призначені для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості, пише "Армія інформ".

Система складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.