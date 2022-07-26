Спостерігають тенденцію до збільшення крадіжок транспортних засобів - майже на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Правоохоронці фіксують зростання рівня злочинності на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський.

За його словами, у перші два місяці після російського вторгнення Нацпол фіксував зниження кількості злочинів за всіма видами.

Дзюбинський зауважив, що на цю ситуацію вплинули введення комендантської години, масова міграція українців за кордон та всередині країни, а також посилене несення служби всіх правоохоронних органів, військових, представників територіальної оборони тощо.

"Починаючи з травня, ми спостерігали тенденцію щодо збільшення рівня злочинності в порівнянні з початком військової агресії, а також збільшення окремих видів злочинів у порівнянні з минулими роками. Попри те, що загальна злочинність зменшилася впродовж пів року на 25 відсотків і рівень тяжких та особливо тяжких злочинів залишився на рівні минулого року, кількість умисних вбивств збільшилася через вбивства, які були вчинені на окупованих і деокупованих територіях", - зауважив Дзюбинський.

У поліції зафіксували менше квартирних крадіжок, розбійних нападів і пограбувань, але спостерігають тенденцію до збільшення крадіжок транспортних засобів - майже на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"На територіях, де не відбувалося активних бойових дій, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. В основному ми реєструємо такі злочини на окупованих і деокупованих територіях Луганської, Донецької, Харківської, Чернігівської, Сумської областей, - додав начальник Департаменту карного розшуку.

Він також зауважив, що значну частину цих злодіянь на окупованих територіях скоюють, як російські військові, так і громадяни України, які там залишилися.

За словами Дзюбинського, це ускладнює документування і розслідування злочинів.

"Але поліція разом з іншими правоохоронними органами з використанням технічних можливостей встановлює свідків, здобуває докази - аудіо, фото, відео - цих злочинів для притягнення винних осіб до відповідальності", - сказав начальник Департаменту карного розшуку.

Нагадаємо, у березні радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що злочинність у Києві знизилася у шість-сім разів. У травні столична поліція повідомляла про зниження рівня на 50%.