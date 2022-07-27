Поліція розпочала кримінальні провадження за фактами чергових обстрілів Миколаївщини

Ворог продовжує бити по Миколаївщині. Поліція розпочала кримінальні провадження за фактами чергових обстрілів.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні, 27 липня, вранці російські війська завдали чергових ударів по Миколаєву та селу Весняне Миколаївського району. Наразі відомо про руйнування житлових будинків, пошкодження автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог обстрілював Миколаївщину і 26 липня.

"Вчора обстрілів зазнав обласний центр та населенні пункти Лепетиха, Кавказ, Широке, Шевченкове, Шевченківської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури", –повідомили в міністерстві.

За зібраними матеріалами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Також за минулу добу підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 607 звернень громадян. Практично всі вони стосувалися наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, вчора вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, а також обстріляла обʼєкт інфраструктури і підприємство в Миколаєві.