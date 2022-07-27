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СБУ затримала російського агента-коригувальника артобстрілів Сумщини

Зрадником є місцевий житель.

СБУ затримала російського агента-коригувальника артобстрілів Сумщини
Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на Сумщині. Він збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Його кураторів із РФ найбільше цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ.

Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їхню фото та відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику ФСБ РФ у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості.

Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.

Зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення РФ. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу загарбника, з яким співпрацював цей агент.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора. Він працював на Білорусь.

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