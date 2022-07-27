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Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни, - опитування

Майже 90% опитаних  вважають, що компенсувати втрати України повинна Росія.

Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: adm.dp.gov.ua

Більшість українців  доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 43% вважають, що для цього вистачить п’яти років.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

28% вважають що на відбудову потрібно до 10 років. Збільшилася кількість тих, хто бачить перспективу відбудову у довгому періоді – більше 10 років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року (з 13% до 5%).

Будівництво (60%) та військова промисловість (42%) – галузі, які на думку опитаних отримають найбільший розвиток після війни. Щодо інших сфер оцінки наступні: розвиток сільського господарства бачать 34%, медицини – 26%. Важка промисловість і металургія – 18%, ІТ-сфера – 16%, освіта і наука – 13%. Транспорт та перевезення – 7%, торгівля, культура, туризм, легка промисловість – по 5-6%.

У півтори рази зменшилася кількість тих, хто готовий особисто долучитися до відбудови країни – з 61% до 45%. 46% зазначили, що хотіли, але не мають можливості. Більше до відбудови готові долучитися мешканці сходу, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки, більш забезпечені та переселенці.

Майже 90% опитаних надалі вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. Окрім цього, 21%  українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 18% - міжнародні організації, 11% – США. Зросла кількість тих, хто вважає, що долучитися повинна і Україна – з 10% до 15%.

Нагадаємо, на початку липня в швейцарському місті Лугано відбулася Конференція з питань відновлення України. Серед її учасників – очільники країн ЄС і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Володимир Зеленський виступав на конференції за допомогою відеозвʼязку.

 

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