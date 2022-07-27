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У Бахмуті росіяни поцілили в готель, є загиблі та поранені

Триває розбір завалів.

У Бахмуті росіяни поцілили в готель, є загиблі та поранені
Фото: facebook.com/DSNSDon

Російські війська сьогодні вранці обстріляли місто Бахмут на Донеччині. У результаті частково зруйнувалася двоповерхова будівля готелю.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом, з початку проведення робіт, на місці події виявлено тіло 1 загиблої особи, постраждало 4 особи", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботи по розбору завалів продовжуються. Від Головного управління залучено 28 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки (3 АЦ, 2 автомобілі ШМД), 2 автокрани та 2 трактори від місцевих органів влади.

"Підтримується акустичний контакт з однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи", - зазначили в ДСНС.

Фото: facebook.com/DSNSDon

Фото: facebook.com/DSNSDon

Нагадаємо, на світанку 22 липня російська армія обстріляла Бахмутський індустріальний коледж. У будівлі зайнялася пожежа. За день до цього росіяни обстріляли Центральний ринок Бахмута.

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