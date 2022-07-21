Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Російські окупанти в четвер уранці обстріляли Центральний ринок Бахмута.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні зі самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, унаслідок чого відбулося загоряння кількох торговельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Наразі пожежу локалізували і повністю ліквідували.

Від ДСНС було залучено 27 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, останні дні на Бахмутському напрямку тривають бої, ворог не лишає спроб захопити Вуглегірську ТЕС.