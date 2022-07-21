Кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці збільшилась до 26

У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці отримала 98% опіків тіла.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, постраждала отримала 98% опіків.

"14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світала пам’ять…

Співчуття рідним і близьким", - написав Борзов у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Міністерство охорони здоров'я раніше повідомило, що важкопоранених в результаті ракетного удару лікуватимуть у Польщі. Йдеться насамперед про тих, хто має складні опіки.