Кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці збільшилась до 26

У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці отримала 98% опіків тіла.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами, постраждала отримала 98% опіків.
"14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світала пам’ять…
Співчуття рідним і близьким", - написав Борзов у Telegram-каналі.
Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.
Міністерство охорони здоров'я раніше повідомило, що важкопоранених в результаті ракетного удару лікуватимуть у Польщі. Йдеться насамперед про тих, хто має складні опіки.