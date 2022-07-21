Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
Під час масованого удару окупантів по Донеччині в області перебували Єнін та Цуцкірідзе
​HIMARS та його старший брат
​HIMARS та його старший брат
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці збільшилась до 26

У лікарні померла 20-річна постраждала.

Кількість жертв ракетного удару росіян по Вінниці збільшилась до 26
Фото: EPA/UPG

У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко, яка внаслідок російських ракетних ударів по Вінниці отримала 98% опіків тіла.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, постраждала отримала 98% опіків. 

"14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків… Світала пам’ять…

Співчуття рідним і близьким", - написав Борзов у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Міністерство охорони здоров'я раніше повідомило, що важкопоранених в результаті ракетного удару лікуватимуть у Польщі. Йдеться насамперед про тих, хто має складні опіки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також