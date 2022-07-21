Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждали 1039 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вчора, 20 липня, внаслідок масового обстрілу ворогом міста Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення. Також стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів селища Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua встановлено, що внаслідок обстрілів житлових кварталів Маріуполя Донецької області з 24 лютого по 29 березня загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні з'явиться єдина інформаційна платформа "Діти війни", де щоденно буде оновлюватися уся інформація та статистика щодо дітей під час воєнних дій.